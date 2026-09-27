एशियाड: मनु भाकर से अविनाश तक पर रहेंगी नजरें, क्रिकेट में अफगानिस्तान से भिड़ेगा भारत; नौवें दिन का कार्यक्रम

3:58 AM सर्फिंग पुरुष शॉर्टबोर्ड राउंड 3, हीट 2 सिवाराज बाबू बनाम जयुआर्ड अलसीसो

4:45 AM आर्चरी पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत 1/16 एलिमिनेशन साहिल जाधव बनाम जमियांगोम्बो पुरेवदोरज

4:45 AM आर्चरी पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत 1/16 एलिमिनेशन गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु बनाम सोस्तार अंडारू रिनाल्डी

5:25 AM आर्चरी पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत 1/8 एलिमिनेशन साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु, क्वालिफाई करने पर

6:10 AM शूटिंग महिला 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल, रैपिड स्टेज मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत

6:30 AM शूटिंग पुरुष ट्रैप व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल, Day 2 अहवर रिजवी, कायनान चेनाई, शपथ भारद्वाज

6:30 AM शूटिंग महिला ट्रैप व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल, Day 2 मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, नीरू

6:30 AM वॉलीबॉल पुरुष पूल C भारत बनाम हांगकांग, चीन

6:30 AM स्क्वैश महिला टीम पूल C भारत बनाम चीन

6:30 AM टेनिस पुरुष सिंगल्स, दूसरा दौर सुमित नागल बनाम सेओंगचान होंग

6:30 AM सेपक टकरॉ महिला डबल ग्रुप B भारत बनाम जापान

7:30 AM सेलिंग पुरुष डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज विष्णु सरवनन

7:30 AM सेलिंग पुरुष स्किफ ओपनिंग सीरीज प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस

7:40 AM सेलिंग महिला डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज नेत्रा कुमानन

7:40 AM सेलिंग महिला स्किफ ओपनिंग सीरीज हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा

8:00 AM कुराश महिला -78 किग्रा क्वार्टरफाइनल पिंकी बलहारा

8:30 AM सेलिंग मिक्स्ड डिंगी ओपनिंग सीरीज श्रद्धा वर्मा, रविंद्र कुमार शर्मा

8:30 AM स्क्वैश पुरुष टीम पूल A भारत बनाम चीन

9:26 AM सर्फिंग पुरुष शॉर्टबोर्ड क्वार्टरफाइनल सिवाराज बाबू, किशोर कुमार अनबरासु, क्वालिफाई करने पर

9:45 AM आर्चरी महिला कंपाउंड व्यक्तिगत 1/16 एलिमिनेशन ज्योति सुरेखा वेन्नम बनाम एडेल झेक्सेनबिनोवा

9:45 AM आर्चरी महिला कंपाउंड व्यक्तिगत 1/16 एलिमिनेशन चिकिता तनीपार्थी बनाम प्रतिद्वंद्वी

10:00 AM क्रिकेट पुरुष क्वार्टरफाइनल भारत बनाम अफगानिस्तान

10:25 AM आर्चरी महिला कंपाउंड व्यक्तिगत 1/8 एलिमिनेशन ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनीपार्थी, क्वालिफाई करने पर

10:30 AM कुराश महिला -78 किग्रा सेमीफाइनल पिंकी बलहारा, क्वालिफाई करने पर

10:30 AM सेपक टकरॉ महिला डबल सेमीफाइनल भारत, क्वालिफाई करने पर

10:40 AM सेलिंग गर्ल्स डिंगी ओपनिंग सीरीज माही वर्मा

10:45 AM शूटिंग महिला 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत, क्वालिफाई करने पर

11:30 AM कुराश महिला -78 किग्रा फाइनल पिंकी बलहारा, क्वालिफाई करने पर

11:00 AM के बाद टेनिस महिला डबल्स, पहला दौर अंकिता रैना/रुतुजा भोसले बनाम अन्ना डानिलिना/यूलिया पुतिन्त्सेवा

12:00 PM स्क्वैश महिला टीम पूल C भारत बनाम जापान

1:30 PM बॉक्सिंग महिला 75 किग्रा क्वार्टरफाइनल लवलीना बोरगोहेन बनाम सुयोन सेओंग

2:00 PM स्क्वैश पुरुष टीम पूल A भारत बनाम दक्षिण कोरिया

2:35 PM एथलेटिक्स महिला डिस्कस थ्रो फाइनल सीमा, सान्या यादव

2:45 PM बॉक्सिंग महिला 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल प्रिया घंघास बनाम मिजगोना समादोवा

3:09 PM एथलेटिक्स 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले राउंड 1, हीट 2 भारत

3:45 PM बॉक्सिंग पुरुष 90 किग्रा क्वार्टरफाइनल कपिल पोखरिया बनाम गिचाए किम

3:53 PM एथलेटिक्स महिला 400 मीटर हर्डल्स फाइनल विथ्या रामराज, अनु राघवन

4:03 PM एथलेटिक्स पुरुष 400 मीटर हर्डल्स फाइनल संतोष कुमार तमिलारासन

4:13 PM एथलेटिक्स पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल अविनाश साबले

4:25 PM एथलेटिक्स पुरुष लॉन्ग जंप फाइनल डेविड सोलोमन पट्टुराज, मुरली श्रीशंकर

4:35 PM एथलेटिक्स पुरुष 1500 मीटर फाइनल यूनुस शाह, गुलवीर सिंह

4:45 PM एथलेटिक्स पुरुष जैवलिन थ्रो फाइनल रोहित यादव, यश वीर सिंह

4:50 PM एथलेटिक्स महिला 800 मीटर राउंड 1 गौतमी जयरामन, पूजा

5:13 PM एथलेटिक्स महिला 5000 मीटर फाइनल सीमा, पारुल चौधरी

6:01 PM एथलेटिक्स पुरुष 4x400 मीटर रिले राउंड 1, हीट 2 भारत