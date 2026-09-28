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Hindi News ›   World ›   Mojtaba Khamenei buried under rubble US bombing he chosen Supreme Leader while injured claims Iranian leader

अमेरिकी बमबारी से मलबे में दबे थे मोजतबा खामेनेई: घायल हालात में चुने गए थे सर्वोच्च नेता, ईरानी नेता का दावा

Mon, 28 Sep 2026 04:37 AM IST
प्रशांत तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Mon, 28 Sep 2026 04:37 AM IST
सार

ईरानी नेता मोहसेन हैदरी ने अल अरबी को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि अमेरिका की ओर से अस्पताल पर की गई बमबारी के बाद मोजतबा खामेनेई को मलबे से निकाला गया था। रिपोर्ट के अनुसार, घायल होने के बावजूद उन्हें ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया।

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Mojtaba Khamenei buried under rubble US bombing he chosen Supreme Leader while injured claims Iranian leader
ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को लेकर ईरानी नेता मोहसेन हैदरी ने कतर के टेलीविजन नेटवर्क अल अरबी को दिए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जिस अस्पताल में मोजतबा खामेनेई का इलाज चल रहा था, उस पर अमेरिका द्वारा की गई बमबारी के बाद उन्हें मलबे से बाहर निकाला गया था।

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तीसरे अस्पताल में चल रहा था मोजतबा खामेनेई का इलाज
न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, घायल होने के बावजूद मोजतबा खामेनेई को नए सर्वोच्च नेता के रूप में चुन लिया गया था, हालांकि गुप्त तरीके से हुई इस चयन प्रक्रिया और हमलों में उनकी स्थिति को लेकर दुनिया भर में अटकलें अभी भी जारी हैं। मोहसेन हैदरी ने बताया कि घायल होने और अस्पताल ले जाने के बाद भी, तेहरान के तीन अस्पतालों पर बमबारी की गई। मोजतबा खामेनेई तीसरे अस्पताल में थे और उन्हें मलबे से निकाला गया। एजेंसी
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गुप्त तरीके से चुने गए नए सर्वोच्च नेता
रिपोर्ट के मुताबिक, 8 मार्च को मोजतबा खामेनेई को ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में चुना गया। हैदरी ने बताया कि सरकारी टेलीविजन पर घोषणा होने तक खुद मोजतबा को भी अपने चयन की जानकारी नहीं थी। सर्वोच्च नेता का चुनाव करने वाली 'विशेषज्ञों की सभा' को भी हमलों में निशाना बनाया गया था।
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'मोजतबा के अलावा कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता'
हैदरी ने कहा, शत्रु की मंशा को देखते हुए मोजतबा खामेनेई के अलावा कोई और सर्वोच्च मार्गदर्शक नहीं हो सकता। वे स्वस्थ हैं, धार्मिक योग्यता और देश चलाने की क्षमता रखते हैं। वे अपने पिता के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे हैं।

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