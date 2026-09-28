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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 28 September 2026

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पढ़ें 28 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Mon, 28 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 28 September 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 28-Sep-2026

Unnao News: डॉक्टर छुट्टी पर, फार्मासिस्ट ने किया इलाज

Doctor on leave pharmacist provided treatment.
पुरवा। पासाखेड़ा पीएचसी में डॉक्टर के अवकाश पर रहने से रविवार को फार्मासिस्ट ने मरीजों को देखा। और पढ़ें
01:30 AM, 28-Sep-2026

Kathua News: अंतर-जिला संभाग स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

अंतर-जिला संभाग स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम और पढ़ें
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01:29 AM, 28-Sep-2026

Hisar News: सेहत बिगाड़ रहा रसायनों का काला साया, एलर्जी का खतरा

हिसार। सफेद बालों को छिपाकर उम्र के निशान को ढकने और व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए हेयर कलर का चलन तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि खूबसूरती की यह चमक बालों और सिर की त्वचा पर भारी पड़ सकती है। और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026

Rampur News: 1.80 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

विकासखंड मिलक में रविवार को सेवा संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने करीब 1.80 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026

Ayodhya News: सरयू में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिले

सरयू में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिले और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026

Udham Singh Nagar News: रविवार को खुले बैंक, आज से तीन दिन प्रभावित होगा कारोबार

रविवार को खुले बैंक, आज से तीन दिन प्रभावित होगा कारोबार और पढ़ें
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01:29 AM, 28-Sep-2026

Kushinagar News: छितौनी-तमकुहीरेल लाइन के पास रिसाव होने से दहशत में लोग, बचाव कार्य शुरू

People panic due to leakage near Chitauni-Tamkuhirail line, rescue work begins
छितौनी पुलिस चौकी से करीब दो सौ मीटर आगे छितौनी-तमकुहीरेल लाइन के पास से रविवार की शाम करीब सात बजे पानी का रिसाव शुरू हो गया। और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026

Raebareli News: डंपर की टक्कर से किशोर की मौत

Teenager dies after being hit by a dumper truck
डंपर की टक्कर से किशोर की मौत और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026

Bhiwani News: 34.50 करोड़ से सुधरेगी शहर की सीवरेज-पेयजल व्यवस्था

City's sewerage and drinking water systems to be improved at a cost of 34.50 crore.
34.50 करोड़ से सुधरेगी शहर की सीवरेज-पेयजल व्यवस्था और पढ़ें
01:28 AM, 28-Sep-2026

Kanpur News: बारिश की भेंट चढ़ा नरवल का ऐतिहासिक मेला

बारिश की भेंट चढ़ा नरवल का ऐतिहासिक मेला और पढ़ें
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