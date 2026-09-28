पढ़ें 28 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:30 AM IST
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 28-Sep-2026
Unnao News: डॉक्टर छुट्टी पर, फार्मासिस्ट ने किया इलाज
01:30 AM, 28-Sep-2026
Kathua News: अंतर-जिला संभाग स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखमअंतर-जिला संभाग स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम और पढ़ें
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01:29 AM, 28-Sep-2026
Hisar News: सेहत बिगाड़ रहा रसायनों का काला साया, एलर्जी का खतराहिसार। सफेद बालों को छिपाकर उम्र के निशान को ढकने और व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए हेयर कलर का चलन तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि खूबसूरती की यह चमक बालों और सिर की त्वचा पर भारी पड़ सकती है। और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026
Rampur News: 1.80 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यासविकासखंड मिलक में रविवार को सेवा संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने करीब 1.80 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026
Ayodhya News: सरयू में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिलेसरयू में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिले और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026
Udham Singh Nagar News: रविवार को खुले बैंक, आज से तीन दिन प्रभावित होगा कारोबाररविवार को खुले बैंक, आज से तीन दिन प्रभावित होगा कारोबार और पढ़ें
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01:29 AM, 28-Sep-2026
Kushinagar News: छितौनी-तमकुहीरेल लाइन के पास रिसाव होने से दहशत में लोग, बचाव कार्य शुरू
01:29 AM, 28-Sep-2026
Raebareli News: डंपर की टक्कर से किशोर की मौत
01:29 AM, 28-Sep-2026
Bhiwani News: 34.50 करोड़ से सुधरेगी शहर की सीवरेज-पेयजल व्यवस्था
01:28 AM, 28-Sep-2026