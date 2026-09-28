चुनाव आयोग के समर्थन में उतरी भाजपाई मुख्यमंत्रियों की फौज: विपक्ष पर बरसे; बोले- कांग्रेस और साथी दल बेनकाब

चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर छिड़ी सियासी जंग में नया मोड़ आ गया है। तीनों आयुक्तों के एक साथ आकर मतभेद से इन्कार करने के बाद रविवार को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उनके समर्थन में उतरे। सभी ने अपने-अपने प्रदेश में पत्रकार वार्ता की और विपक्ष को निशाने पर लिया। सभी ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की। आयोग के प्रति झूठ फैलाने वालों को माफी मांगनी चाहिए।

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