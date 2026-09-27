रिहा किए गए आशुतोष रांका: सीजेपी नेता ने असम पुलिस की कार्रवाई को 'अवैध हिरासत' बताया, जानें और क्या कहा

विज्ञापन





रांका ने पुलिस की कार्रवाई को ‘अवैध हिरासत’ बताया

सीजेपी नेता ने बताया कि वह बाद में पूरी घटना की जानकारी साझा करेंगे। उनके अनुसार, उन्हें चौधरी टिल्ला से हिरासत में लिया गया था। यह जगह दिसपुर इलाके में राज्य सचिवालय के सामने स्थित है। जानकारी के मुताबिक, रांका के साथ 40 से अधिक सीजेपी स्वयंसेवकों को पुलिस ने रविवार को विपक्षी असम जातीय परिषद (एजेपी) के नेता कुंकी चौधरी के आवास से उठाया था। बताया गया कि सभी लोग वहां एक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। रांका ने पुलिस की कार्रवाई को ‘अवैध हिरासत’ बताया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह आगे और जानकारी देंगे। विज्ञापन



(ये खबर अपडेट की जा रही है) सीजेपी नेता ने बताया कि वह बाद में पूरी घटना की जानकारी साझा करेंगे। उनके अनुसार, उन्हें चौधरी टिल्ला से हिरासत में लिया गया था। यह जगह दिसपुर इलाके में राज्य सचिवालय के सामने स्थित है। जानकारी के मुताबिक, रांका के साथ 40 से अधिक सीजेपी स्वयंसेवकों को पुलिस ने रविवार को विपक्षी असम जातीय परिषद (एजेपी) के नेता कुंकी चौधरी के आवास से उठाया था। बताया गया कि सभी लोग वहां एक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। रांका ने पुलिस की कार्रवाई को ‘अवैध हिरासत’ बताया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह आगे और जानकारी देंगे।(ये खबर अपडेट की जा रही है)

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका ने रविवार शाम दावा किया कि असम पुलिस की ओर से उन्हें और पार्टी के अन्य स्वयंसेवकों को हिरासत में रखने का सिलसिला आखिरकार खत्म हो गया है। रांका ने रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह बात कही। रांका के मुताबिक, उन्हें और अन्य हिरासत में लिए गए लोगों को पुलिस ने रिहा कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस से उन्हें उसी जगह छोड़ने के लिए कहा है, जहां से उन्हें कथित तौर पर उठाया गया था।