विमल नेगी मौत मामला: पूर्व एसएसपी संजीव गांधी से सीबीआई की पूछताछ, दिल्ली से पहुंची छह सदस्यीय एसआईटी

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन मुख्य अभियंता विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मंगलवार को सीबीआई की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शिमला के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजीव गांधी से पूछताछ की। दिल्ली से पहुंची छह सदस्यीय एसआईटी ने शिमला स्थित सीबीआई के बेस कैंप में सुबह 11:00 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक उनसे सवाल-जवाब किए। पूछताछ के संबंध में जब संजीव गांधी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। मामले की जांच पूरी होने के बाद सीबीआई की ओर से दाखिल आरोपपत्र के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।

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