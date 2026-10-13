विमल नेगी मौत मामला: पूर्व एसएसपी संजीव गांधी से सीबीआई की पूछताछ, दिल्ली से पहुंची छह सदस्यीय एसआईटी
दिल्ली से पहुंची छह सदस्यीय एसआईटी ने शिमला स्थित सीबीआई के बेस कैंप में सुबह 11:00 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक उनसे सवाल-जवाब किए। पूछताछ के संबंध में जब संजीव गांधी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन मुख्य अभियंता विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मंगलवार को सीबीआई की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शिमला के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजीव गांधी से पूछताछ की। दिल्ली से पहुंची छह सदस्यीय एसआईटी ने शिमला स्थित सीबीआई के बेस कैंप में सुबह 11:00 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक उनसे सवाल-जवाब किए। पूछताछ के संबंध में जब संजीव गांधी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। मामले की जांच पूरी होने के बाद सीबीआई की ओर से दाखिल आरोपपत्र के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।
सीबीआई सूत्रों के अनुसार मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया जारी है। सीबीआई की विशेष अदालत में अगले सप्ताह फिर सुनवाई होनी है। विमल नेगी मार्च 2025 में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। उनका शव बिलासपुर जिले में गोबिंद सागर झील में बरामद हुआ था। शुरुआत में मामले की जांच प्रदेश पुलिस कर रही थी। जांच को लेकर उठे सवालों और परिवार की मांग के बाद प्रदेश सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
आरोपपत्र के अनुसार पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और निदेशकों की भूमिका जांच के दायरे में है। आरोप है कि नेगी पर नियमों के विरुद्ध काम करने, कथित फर्जी पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने और दस्तावेजों में हेरफेर करने का दबाव बनाया गया था। आरोपपत्र में पुलिस एएसआई पंकज शर्मा पर साक्ष्य नष्ट करने और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने से संबंधित आरोप शामिल किए गए हैं। इन आरोपों पर अदालत का अंतिम निर्णय आना बाकी है।