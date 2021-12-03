Una News: तेज रफ्तार टैंकर नाली में गिरा, मकान में आई दरारें

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पुलिस को दी शिकायत में नगड़ा निवासी वीना कुमारी ने बताया कि 27 अगस्त दिन वीरवार को करीब 11 बजे वह घर में मौजूद थीं। इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ और मकान में कंपन महसूस हुई। बाहर आकर देखा तो घर के मुख्य गेट के पास गैलरी की नाली में एक तेल टैंकर का अगला टायर पड़ा था और टैंकर डंगे से टकराकर टेढ़ा हो गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार टैंकर में डीजल और पेट्रोल भरा हुआ था। वाहन चालक ने पूछताछ में अपना नाम सौरभ वर्मा निवासी बड़ैहर निचला बताया। महिला का आरोप है कि चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हादसा हुआ, जिससे नाली, डंगे और मकान को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने चालक पर घटना को लेकर गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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ऊना। थाना सदर के तहत गांव नगड़ा में तेज रफ्तार तेल टैंकर अनियंत्रित होकर नाली में जा गिरा। हादसे के दौरान हुए जोरदार धमाके से आसपास के मकान में कंपन हुई और दीवारों में दरारें आ गईं। महिला ने टैंकर चालक के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।