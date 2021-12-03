फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Schedule released for the basic training of newly elected Panchayat office-bearers.

Una News: नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों के बुनियादी प्रशिक्षण का शेड्यूल जारी

Wed, 02 Sep 2026 12:48 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 02 Sep 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Schedule released for the basic training of newly elected Panchayat office-bearers.
ऊना। जिला ऊना की सभी ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बुनियादी व क्षमता निर्माण प्रशिक्षण देने को लेकर विकास खंड बार बैच आधार पर शेड्यूल निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ऊना इशांत जसवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि सभी ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को माह सितंबर से जनवरी, 2027 तक जिला परिषद हॉल ऊना में सुबह 10 से सायं 5 बजे तक बैच वाइज प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रतिभागी को प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए अपना आधार कार्ड व आधार लिंक मोबाइल साथ लाना अनिवार्य रहेगा। इशांत जसवाल ने बताया कि विकास खंड अंब में बैच नंबर 1 के तहत 143 प्रतिभागियों को 8 से 11 सितंबर तक जिला परिषद हाॅल ऊना में सुबह 10 से सायं 5 बजे तक प्रक्षिण दिया जाएगा। इनमें 19 प्रधान, 19 उपप्रधान और 105 वार्ड सदस्य शामिल रहेंगे। पहले बैच में ग्राम पंचायत अंब टिल्ला, अंदौरा लोअर, अंदौरा अपर, बधमाना, भगडाह, भैरा, छपरोह, चुरुडू, धंधड़ी, धर्मशाल महंता, धर्मशाल महंता खास, धुसाड़ा, डूहल बंगवालां, डूहल बटवालां, घघरेट, घेवट बेहड़, गिडपुर मलौण, ज्वाल व ज्वाल शामिल हैं। वहीं, दूसरे बैच में कुल 151 प्रतिभागियों के लिए 15 से 18 सितंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनमें 19 प्रधान, 19 उपप्रधान व 113 वार्ड सदस्य शामिल हैं। इनमें ग्राम पंचायत जबेहड़, कटोहड़ खुर्द, खरोह, कुठेहड़ा खैरला, कुठियाड़ी लडोली, लोहारा लोअर, लोहारा अपर, मैड़ी खास, मंदोली, मुबारिकपुर, नंदपुर, नारी चिंतपूर्णी, पोलियां पुरोहितां, प्रम्ब, राजपुर जस्वां, शिवपुर, रिपोह मिसरा व सारड़ा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे बैच में 153 प्रतिभागियों के लिए 22 से 25 सितंबर तक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित होगी। जिनमें 19 प्रधान, 19 उपप्रधान व 115 वार्ड सदस्य शामिल हैं। इनमें स्तोथर, सिद्ध चलेहड़, सपौरी, सूरी, टकारला, त्याई, ठठल, बेहड जस्वां, भटेहड़, चैआर, कोहाडच्छन, दियाड़ा, दिलवां, हम्बोली, सूरी, कलरुही, कटोहड़ कलां, बदाऊ व नैहरी नौरंगा पंचायतें सम्मिलित हैं।
विज्ञापन

...................

विकास खंड बंगाणा के तहत पहले बैच में 116 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला 5 से 8 अक्तूबर तक सुबह 10 से सायं 5 बजे तक जिला परिषद हाॅल ऊना में आयोजित की जाएगी जिनमें 16 प्रधान 16 उपप्रधान व 84 वार्ड सदस्य शामिल रहेंगे। इनमें अंबेहड़ा धीरज, अरलू खास, बडूही, बल्ह, बल्ह खालसा, बैरियां, बोहरु, बुधान, बुढवार, चमयाड़ी, चंगर, छपरोह कलां, चैली, चुल्हड़ी, ढयूंगली व दोबड़ ग्राम पंचायतें भाग लेंगी। वहीं, दूसरे बैच में 125 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला 13 से 16 अक्तूबर तक जिला परिषद हाॅल ऊना में लगेगी। इनमें डोहगी, जसाणा, करमाली, कठोह, खरियालता, लठियाणी, मलांगड़, पलाहटा, पल्लियां, पिपलू, परोईयां कलां, सिहाणां, सोहारी, सुकडियाल, टकोली, तनोह व थहड़ा ग्राम पंचायतों के 17 प्रधान, 17 उपप्रधान व 91 वार्ड सदस्य भाग लेंगे। इसके अलावा तीसरे बैच में 122 प्रतिभागी भाग लेंगे जिनके लिए 21 से 24 अक्तूबर तक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इनमें मंदली, डोहक, मोमनियार, बौल, थानाकलां, घुघन ककरानाप, जोल, धनेत, रायपुर मैदान, टीहरा, टांडा, डीहर, चैकी खास, धुंदला, हटली केसरु व धतोल ग्राम पंचायतों के 16 प्रधान, 16 उप प्रधान व 90 वार्ड सदस्य शामिल होंगे।
विज्ञापन


...............
विकास खंड गगरेट के तहत पहले बैच का प्रशिक्षण 3 से 6 नवंबर को आयोजित होगा। जिनमें गगरेट विकास खंड के 123 प्रतिभागी प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेंगे। इनमें ग्राम पंचायत अभयपुर, अम्बोआ, अम्लेहड़, बबेहड़, बडेहड़ा राजपूतां, बड़ोह, भद्रकाली, भंजाल अप्पर, ब्रह्मपुर, चलेट, डंगोह खास, डंगोह खुर्द, गगरेट अप्पर, गणु मंदवाड़ा व घनारी पंचायतों के 15 प्रधान, 15 उपप्रधान व 93 वार्ड सदस्य शामिल होंगे। वहीं दूसरे बैच के तहत 107 प्रतिभागियों के लिए 10 से 13 नवंबर तक जिला परिषद हाॅल ऊना में सुबह 10 से सायं 5 बजे तक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इनमें गोंदपुर बनेहड़ा लोअर, गोंदपुर बनेहड़ा अपर, गुगलैहड़, जाडला कोयड़ी, जोह, कैलाश नगर, कलोह, कुनेरन, कुठेड़ा जसवालां, लोहारली, मरवाड़ी, मवां कोहलां व मवां सिंधियां पंचायतों के 13 प्रधान, 13 उपप्रधान व 81 वार्ड सदस्य शामिल रहेंगे। इसके अलावा तीसरे बैच के लिए 17 से 20 नवंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनमें ग्राम पंचायत नकडोह, नंगल जरियालां, ओयल, पिरथीपुर, रायपुर, रामनगर, सलोह वेरी, संघनेई, टटेहड़ा, अम्बोटा, चतेहड़, दियोली व भंजाल लोअर के 13 प्रधान 13 उपप्रधान व 93 वार्ड सदस्य शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


............
हरोली विकास खंड के तहत पहले बैच का प्रशिक्षण 25 से 28 नवंबर तक जिला परिषद हाॅल ऊना में आयोजित होगा। इनमें ग्राम पंचायत बडेहड़ा, बालीवाल, बाथड़ी, बट्ट कलां, भैणी खड्ड, भडियारन, भदोड़ी, भदसाली, भदसाली हार, चंदपुर, छेत्रां, धर्मपुर, घालूवाल, गोंदपुर बुल्ला, गोंदपुर जयचंद, हिलेड़ा बिलना व हरोली के 145 प्रतिभागी भाग लेंगे। दूसरे बैच का प्रशिक्षण 140 प्रतिभागियों के लिए 2 से 5 दिसंबर तक जिला परिषद हाॅल ऊना में आयोजित होगा। इनमें हीरा नगर, हीरां, कांगड़, कर्मपुर, खड्ड, कुंगड़त, लोअर बढ़ेड़ा, लोअर पंजावर, नगनोली, पालकवाह, पंजावर, पूवोवाल, रोड़ा, सलोह, समनाल व सैंसोवाल के 16 प्रधान, 16 उपप्रधान व 108 वार्ड सदस्य भाग लेंगे। इसके अलावा तीसरे बैच के तहत 135 प्रतिभागियों के लिए 8 से 11 दिसंबर तक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित होगी। इनमें सिंगा, बीटन, जखेवाल, नंगल खुर्द, ललड़ी, लोअर ललड़ी, ईसपुर, ईसुपर टांडा, बाथू, पोलियां बीत, मलूवाल, दुलैहड़, कुठारबीत, पंडोगा व पंडोगा निचला के 15 प्रधान, 15 उप प्रधान व 105 वार्ड सदस्य भाग लेंगे।


..........
इसके अतिरिक्त विकास खंड ऊना के अंतर्गत पहले बैच में 139 प्रतिभागियों के लिए 15 से 18 दिसंबर तक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित होगी। इनमें ग्राम पंचायत अबादा बराना, अजनोली, बडैहर, बदोली, बडसाला, बसोली, बटूही, भडोलियां कलां, भटोली, बीनेवाल, चलौला, चड़तगढ़, छतरपुर, डंगोली, डठबाड़ा, देहलां लोअर व देहलां अपर के 17 प्रधान 17 उपप्रधान व 105 वार्ड सदस्य शामिल हैं। दूसरे बैच में 76 प्रतिभागियों को 21 से 24 दिसंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें ग्राम पंचायत धमांदरी, फतेहपुर, जखेड़ा, झम्बर, झुडोवाल, खानपरु, कुरियाला, लमलैहड़ा, लमलैहड़ी व लोअर बसाल के 10 प्रधान, 10 उपप्रधान व 56 वार्ड सदस्य सम्मिलित हैं। तीसरे बैच में 109 प्रतिभागियों के लिए 28 से 31 दिसंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें ग्राम पंचायत मदनपुर, मजारा, मलूकपुर, मैहतपुर, नंगड़ां, नारी, पनोह, रायपुर सहोड़ां, सनोली, सासन, सुनेहरा, टब्बा व त्यूड़ी के 13 प्रधान, 13 उपप्रधान व 83 वार्ड सदस्य भाग लेंगे। इसके अलावा चैथे बैच में 110 प्रतिभागियों के लिए 4 से 7 जनवरी, 2027 तक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित होगी। इनमें ग्राम पंचायत उदयपुर, बनगढ़, बरनोह, डंगेड़ा, बसाल अपर, ठाकुरद्वारा, बहडाला लोअर, अपर बहडाला, चताडा, जनकौर, बरसाडा, नंगल सलांगड़ी, समूरकलां व टक्का के 14 प्रधान, 14 उपप्रधान व 82 वार्ड सदस्य भाग लेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed