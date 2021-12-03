Una News: शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए निगम चलाएगा अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 02 Sep 2026 12:43 AM IST
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ऊना। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए निगम प्रबंधन अब दुकानदारों के साथ बैठक करने की तैयारी में है।
बैठक में दुकानदारों को सड़क और फुटपाथ पर सामान न सजाने समेत अतिक्रमण से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ निगम सख्ती बरतेगा।
त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में दुकानों के बाहर सामान रखने और अस्थायी तौर पर जगह घेरने से बाजारों में आवाजाही प्रभावित होने की आशंका रहती है।
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कई स्थानों पर सड़क और फुटपाथ तक सामान पहुंचने से पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए निगम ने समय रहते कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
निगम प्रबंधन की ओर से पहले दुकानदारों को बैठक के माध्यम से अतिक्रमण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। दुकानदारों को अपनी निर्धारित सीमा में ही सामान रखने और सार्वजनिक रास्तों को अवरुद्ध न करने के लिए कहा जाएगा।
निगम का प्रयास रहेगा कि त्योहारी सीजन में बाजार व्यवस्थित रहें और लोगों को खरीदारी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। बैठक के बाद निगम की टीम बाजारों का निरीक्षण भी कर सकती है। यदि किसी दुकानदार की ओर से निर्देशों की अनदेखी कर सड़क या फुटपाथ पर सामान रखा जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में दुकानदारों को सड़क और फुटपाथ पर सामान न सजाने समेत अतिक्रमण से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ निगम सख्ती बरतेगा।
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त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में दुकानों के बाहर सामान रखने और अस्थायी तौर पर जगह घेरने से बाजारों में आवाजाही प्रभावित होने की आशंका रहती है।
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कई स्थानों पर सड़क और फुटपाथ तक सामान पहुंचने से पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए निगम ने समय रहते कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
निगम प्रबंधन की ओर से पहले दुकानदारों को बैठक के माध्यम से अतिक्रमण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। दुकानदारों को अपनी निर्धारित सीमा में ही सामान रखने और सार्वजनिक रास्तों को अवरुद्ध न करने के लिए कहा जाएगा।
निगम का प्रयास रहेगा कि त्योहारी सीजन में बाजार व्यवस्थित रहें और लोगों को खरीदारी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। बैठक के बाद निगम की टीम बाजारों का निरीक्षण भी कर सकती है। यदि किसी दुकानदार की ओर से निर्देशों की अनदेखी कर सड़क या फुटपाथ पर सामान रखा जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।