Una News: कबड्डी में थानाकलां स्कूल विजेता और धमांदरी स्कूल उपविजेता

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लठियाणी (ऊना)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लठियाणी के खेल मैदान में मंगलवार को जोनल लेवल अंडर-19 गर्ल्स खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके उच्च शिक्षा उपनिदेशक अनिल कुमार तक्खी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस तीन दिवसीय खेल महाकुंभ का आयोजन 30 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक चला, जिसमें बंगाणा ब्लॉक के 24 स्कूलों की 234 छात्राओं ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मेजबान विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि इस जोनल टूर्नामेंट में वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, चेस तथा खो-खो में कांटे के मुकाबले हुए।उन्होंने बताया कि यहां से चयनित टीमें जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बंगाणा ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने बताया कि कबड्डी मुकाबले में थानाकलां स्कूल विजेता तथा धमांदरी उपविजेता, खो-खो में मंदली स्कूल विजेता तथा धुंधला स्कूल उपविजेता, चेस में क्यारियां स्कूल विजेता तथा अरलू स्कूल उपविजेता, बैडमिंटन में जसाणा स्कूल विजेता तथा पिपलू स्कूल उपविजेता , वॉलीपाल में लाठियाणी स्कूल विजेता तथा कोटला कलां उपविजेता तथा मार्च पास्ट में लठियाणी स्कूल विजेता तथा धमांदरी स्कूल उपविजेता रहा। मुख्यातिथि अनिल कुमार तक्खी ने विजेता तथा उपविजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।