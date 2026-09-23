फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Speeding pickup truck hits car in Dhusada.

Una News: धुसाड़ा में तेज रफ्तार पिकअप ने कार को मारी टक्कर

Wed, 23 Sep 2026 05:36 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 23 Sep 2026 05:36 PM IST
विज्ञापन
Speeding pickup truck hits car in Dhusada.
बडूही (ऊना)।
विज्ञापन

थाना अंब के तहत धुसाड़ा में बुधवार देर रात तेज रफ्तार पिकअप और कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक अभिषेक कुमार पांडे (24) गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैर और टांग समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं।
पुलिस को दी शिकायत में अभिषेक कुमार पांडे पुत्र कौशल कुमार पांडे निवासी गांव गौरीयाडी, डाकघर मुगराबाद शाहपुर, तहसील मच्छली शहर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश ने बताया कि वह 22 सितंबर की रात करीब 12:05 बजे माता बगलामुखी और कांगड़ा माता के दर्शन करने के बाद अपनी कार से नोएडा लौट रहे थे।
विज्ञापन

शिकायत के अनुसार धुसाड़ा के पास पहुंचने पर ऊना की तरफ से तेज रफ्तार पिकअप आई। आरोप है कि पिकअप चालक राजेंद्र कुमार पुत्र बिहारी लाल निवासी वनगढ़, डाकघर जखेड़ा, वार्ड-5, तहसील एवं जिला ऊना अपनी दिशा छोड़कर गलत दिशा में वाहन चला रहा था। इसी दौरान पिकअप ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों वाहनों में सवार लोगों को बाहर निकालने में मदद की और घायल अभिषेक को एंबुलेंस से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया। उनकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर थाना अंब पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस हादसे के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed