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Una News: जयपुर जूनियर नेशनल हैमर बाल चैंपियनशिप में हिमाचल ने तीसरे स्थान पर

Fri, 25 Sep 2026 01:13 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 25 Sep 2026 01:13 AM IST
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Himachal secures third place at the Jaipur Junior National Hammer Throw Championship.
थानाकलां (ऊना)। जयपुर में आयोजित तृतीय जूनियर नेशनल हैमर बाल चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य ट्रॉफी अपने नाम की। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रदेश का नाम रोशन करने के बाद हिमाचल की टीम ट्रॉफी के साथ बंगाणा पहुंची, जहां हिमाचल हैमर बाल संगठन की पूरी कार्यकारिणी ने खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया।
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इस अवसर पर हिमाचल हैमर बाल संगठन के अध्यक्ष सुशील कुमार के बंगाणा पहुंचने पर भी संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने स्वागत किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों और टीम से जुड़े सदस्यों का भी सम्मान किया गया। खिलाड़ियों ने अपनी जीत की ट्रॉफी हिमाचल हैमर बाल संगठन के महासचिव जगदीश सहोता को समर्पित की। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से आने वाले समय में प्रदेश में हैमर बाल खेल को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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