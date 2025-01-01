Una News: स्तोथर की नयना शर्मा ने बॉक्सिंग में जीता स्वर्ण पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 25 Sep 2026 01:12 AM IST
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बड़ूही (ऊना)। उपमंडल अंब की स्तोथर पंचायत की नयना शर्मा पुत्री विकेश शर्मा ने जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 54 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है।
नयना शर्मा जीवन ज्योति पब्लिक हाई स्कूल धुसाड़ा की छात्रा है। नयना शर्मा ने इससे पहले भी स्कूल और जिला स्तर की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। नयना ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच राजेश शर्मा और सरोज शर्मा, बॉक्सिंग क्लब हंबोली को दिया। साथ ही उन्होंने हौसला बढ़ाने और सहयोग के लिए अपने माता-पिता का आभार जताया। नयना की इस उपलब्धि पर स्कूल स्टाफ, परिजनों और क्षेत्रवासियों ने शुभकामनाएं दी हैं।
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नयना शर्मा जीवन ज्योति पब्लिक हाई स्कूल धुसाड़ा की छात्रा है। नयना शर्मा ने इससे पहले भी स्कूल और जिला स्तर की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। नयना ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच राजेश शर्मा और सरोज शर्मा, बॉक्सिंग क्लब हंबोली को दिया। साथ ही उन्होंने हौसला बढ़ाने और सहयोग के लिए अपने माता-पिता का आभार जताया। नयना की इस उपलब्धि पर स्कूल स्टाफ, परिजनों और क्षेत्रवासियों ने शुभकामनाएं दी हैं।
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