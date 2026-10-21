फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Shopkeeper held with 5.90 grams of heroin

Una News: 5.90 ग्राम हेरोइन के साथ दुकानदार काबू

Wed, 21 Oct 2026 12:13 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 21 Oct 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Shopkeeper held with 5.90 grams of heroin
अंब (ऊना)। पुलिस ने अंब चौक के समीप स्थित एक दुकान पर दबिश देकर 5.90 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने दुकान संचालक को रंगे हाथों पकड़कर हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर बाद थाना प्रभारी विपिन शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अंब चौक के निकट स्थित एक दुकान में नशीले पदार्थ की खरीद-फरोख्त की जा रही है। तलाशी अभियान के दौरान हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही नशीले पदार्थ को नियमानुसार अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया और दुकान संचालक नरेश कुमार को तुरंत हिरासत में ले लिया। मामले की पुष्टि डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed