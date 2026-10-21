Una News: डेरा के फंड पर टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर

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बंगाणा के रोणखर गांव निवासी प्रवीण शर्मा ने पुलिस अधीक्षक ऊना को दी शिकायत में आरोप लगाया कि एक सोशल मीडिया चैनल पर उनके खिलाफ वीडियो या पोस्ट प्रसारित कर डेरा के पैसे का इस्तेमाल करने और उसे वापस नहीं लौटाने जैसे आरोप लगाए गए। शिकायतकर्ता ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है। प्रवीण शर्मा के अनुसार, कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके खिलाफ इस तरह की सामग्री प्रसारित की गई।पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामले में मंगलवार दोपहर 2:40 बजे एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच इंस्पेक्टर रविपाल को सौंपी गई है। पुलिस सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।