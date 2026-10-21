Una News: दशहरा पर मां चिंतपूर्णी के दरबार में 10 हजार भक्तों ने नवाया शीश

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मंगलवार होने के चलते बाहरी राज्यों से पहुंचे भक्तों के साथ स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर माथा टेका।सुबह से ही दर्शन करने वालों का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम तक जारी रहा। दिनभर में करीब 10 हजार श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।नवरात्र के अंतिम दिन मां के दर्शन करने को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर में सुबह से शाम तक कतारें लगी रहीं। श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।दशहरे के पर्व और मंगलवार का संयोग होने के कारण स्थानीय भक्तों की आवाजाही भी अधिक रही। कई श्रद्धालुओं ने परिवार सहित पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया।मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर ने बताया कि शारदीय नवरात्र के दौरान मां चिंतपूर्णी के दरबार में लगातार भक्तों की आवाजाही बनी रही। अंतिम नवरात्र और दशहरे पर भी मंदिर में दिनभर भक्तिमय माहौल रहा।