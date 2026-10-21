Una News: दिवाली ऊना-हरोली से दौड़ेंगी 30 स्पेशल बसें

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दिवाली नजदीक आते ही औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग छुट्टियों के दौरान अपने घरों का रुख करते हैं। बद्दी में कामगारों की संख्या अधिक होने के कारण इस अवधि में बसों में यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। निर्धारित समय सारिणी के अनुसार चलने वाली बसों में भीड़ बढ़ने से कई यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती। ऐसे में अतिरिक्त बसें चलाकर यात्रियों को राहत देने की तैयारी की गई है। विज्ञापन

ऊना डिपो की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार करीब 45 बसें दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी, पंजाब के कई स्टेशनों सहित अन्य लंबे रूटों पर यात्रियों को परिवहन सुविधा दे रही हैं। विज्ञापन विज्ञापन





इन रूटों पर चलेंगी विशेष बसें



निगम की योजना के अनुसार हरोली-बद्दी, ऊना-बद्दी, ऊना-चंडीगढ़ और हरोली-चंडीगढ़ रूट पर विशेष बसें चलाई जाएंगी। डीजल और ई-बसों के जरिये अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध होने से कामगारों और अन्य यात्रियों को सफर के अधिक विकल्प मिलेंगे।



दिवाली के त्योहार को देखते हुए यात्रियों के सुविधा के लिए ऊना डिपो और हरोली ई-डिपो से 25 से 30 स्पेशल बसों का संचालन करने की योजना बनाई गई है। इस दौरान यदि जरूरत पड़ी तो स्पेशल बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी।

-राजेश जोशी, कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक ऊना डिपो दिवाली नजदीक आते ही औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग छुट्टियों के दौरान अपने घरों का रुख करते हैं। बद्दी में कामगारों की संख्या अधिक होने के कारण इस अवधि में बसों में यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। निर्धारित समय सारिणी के अनुसार चलने वाली बसों में भीड़ बढ़ने से कई यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती। ऐसे में अतिरिक्त बसें चलाकर यात्रियों को राहत देने की तैयारी की गई है।ऊना डिपो की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार करीब 45 बसें दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी, पंजाब के कई स्टेशनों सहित अन्य लंबे रूटों पर यात्रियों को परिवहन सुविधा दे रही हैं।इन रूटों पर चलेंगी विशेष बसेंनिगम की योजना के अनुसार हरोली-बद्दी, ऊना-बद्दी, ऊना-चंडीगढ़ और हरोली-चंडीगढ़ रूट पर विशेष बसें चलाई जाएंगी। डीजल और ई-बसों के जरिये अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध होने से कामगारों और अन्य यात्रियों को सफर के अधिक विकल्प मिलेंगे।दिवाली के त्योहार को देखते हुए यात्रियों के सुविधा के लिए ऊना डिपो और हरोली ई-डिपो से 25 से 30 स्पेशल बसों का संचालन करने की योजना बनाई गई है। इस दौरान यदि जरूरत पड़ी तो स्पेशल बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी।-राजेश जोशी, कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक ऊना डिपो

ऊना। दिवाली पर घर पहुंचने की जल्दी और बसों में सीट पाने की जद्दोजहद के बीच हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) यात्रियों को राहत देने की तैयारी में है। त्योहार के दौरान बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में कामगारों की आवाजाही बढ़ने से नियमित बसों में सीटें कम पड़ जाती हैं। ऐसे में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए ऊना और हरोली डिपो से 25 से 30 विशेष बसें चलाने की योजना है। इनमें डीजल बसों के साथ ई-बसों का भी संचालन किया जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन पांच नवंबर से स्पेशल बसों का संचालन शुरू करेगा।