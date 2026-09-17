Una News: बंगाणा वासियों को जल्द मिलेगी 50 बेड के नागरिक अस्पताल की सुविधा

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वर्तमान में बंगाणा नागरिक अस्पताल पुराने भवन में संचालित हो रहा है। यहां करीब 10 बेड की क्षमता है जबकि थानाकलां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी फिलहाल 10 बेड की सुविधा उपलब्ध है। नए भवन तैयार होने के बाद दोनों अस्पतालों में 50-50 बेड की व्यवस्था होगी। इससे क्षेत्र के मरीजों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना या अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों का रुख कम करना पड़ेगा। नए भवनों में अधिक बेड उपलब्ध होने के साथ अस्पतालों में मरीजों के लिए जरूरी अन्य सुविधाओं का भी विस्तार होगा। वर्तमान में पुराने भवनों में जगह की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। नए भवन मिलने के बाद चिकित्सकों, मरीजों और तीमारदारों को बेहतर स्थान और सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बंगाणा में 50 बेड के नए नागरिक अस्पताल भवन की परियोजना की लागत करीब 14.69 करोड़ रुपये है। वहीं थानाकलां अस्पताल के लिए करीब 6 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जा रहा है। बंगाणा और थानाकलां के अस्पताल आसपास के बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। बेड क्षमता बढ़ने से भर्ती होने वाले मरीजों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा अस्पतालों में उपचार और जांच से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार की संभावना भी बढ़ेगी।बंगाणा और थानाकलां अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। सिविल वर्क पूरा हो चुका है, जल्द ही शेष बचे कार्य को ही पूरा कर लिया जाएगा।-डॉ. रमेश रत्तू, स्वास्थ्य खंड अधिकारी थानाकलां