Una News: नागरिक अस्पताल अंब में हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती

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नागरिक अस्पताल अंब क्षेत्र के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में शामिल है। उक्त अस्पताल में अंब और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए पहुंचते हैं। हड्डी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सक की सुविधा नहीं मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंब में हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती को लेकर काफी समय से मांग उठाई जा रही थी। इस पर अब विभाग ने डॉ. सुमित शर्मा को अंब अस्पताल में तैनाती दी गई है। इससे मरीजों और उनके तीमारदारों का समय खर्च होने के साथ ही आने-जाने का अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाने से निजात मिलेगी। हालांकि, मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं विशेषज्ञ के कार्यभार संभालने और अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेंगी। उम्मीद है कि विभाग के इस कदम से नागरिक अस्पताल अंब में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और मरीजों को छोटी-बड़ी समस्याओं के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।नागरिक अस्पताल अंब के लिए हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती के आदेश हुए हैं। विशेषज्ञ की तैनाती के बाद मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी।-डॉ. राहुल कतना, खंड स्वास्थ्य अधिकारी अंब