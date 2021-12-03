Una News: इलेक्ट्रॉनिक कचरा उठाने के लिए मास्टर प्लान बनाएगा नगर निगम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वर्तमान में घरों में खराब पड़े मोबाइल फोन, चार्जर, तार, कंप्यूटर, की-बोर्ड, प्रिंटर, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठिकाने लगाने में लोगों को परेशानी होती है। कई बार जानकारी के अभाव में इस तरह का कचरा सामान्य कूड़े के साथ फेंक दिया जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित निस्तारण की चुनौती बढ़ जाती है। ऐसे में नगर निगम की ओर से अलग व्यवस्था बनाने की योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।नगर निगम की योजना के अनुसार सप्ताह में एक दिन इलेक्ट्रॉनिक कचरा एकत्र करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है। इसके लिए शहर में संग्रह की व्यवस्था बनाने और लोगों को ई-वेस्ट अलग रखने के प्रति जागरूक करने की जरूरत होगी। योजना के तहत एकत्र किए जाने वाले कचरे को उचित निस्तारण के लिए संबंधित व्यवस्था तक पहुंचाने पर भी काम किया जाएगा। हालांकि इसके लिए दिन, स्थान और संग्रह की प्रक्रिया को लेकर अंतिम निर्णय होना बाकी है। शहर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के अलग संग्रह और निस्तारण की व्यवस्था बनाने के प्रयास नगर परिषद के कार्यकाल में भी शुरू हुए थे लेकिन यह सिरे नहीं चढ़ पाए। अब नगर निगम बनने के बाद इस दिशा में नए सिरे से योजना तैयार की जा रही है। निगम का प्रयास है कि ई-वेस्ट के निस्तारण को नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए ताकि लोगों को खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फेंकने के लिए उचित विकल्प मिल सके।नगर निगम क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक कचरा एकत्रित करने के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। जल्द इसे धरातल पर उतारा जाएगा।-पृथी पाल सिंह, आयुक्त, नगर निगम ऊना