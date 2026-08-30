Una News: पुलिस महानिरीक्षक ने एंटी चिट्टा वॉकथॉन की तैयारियों का लिया जायजा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने बताया कि सात सितंबर को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अगुवाई में होने वाली इस वॉकथॉन का प्रस्तावित रूट प्लान इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम ऊना से आरंभ होकर आईएसबीटी ऊना तक रहेगा। इसके उपरांत प्रतिभागी वापस इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम पहुंचेंगे। पुलिस महानिरीक्षक ने वॉकथॉन में भाग लेने वाले बच्चों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन सहित आयोजन से जुड़े अन्य आवश्यक प्रबंधों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान स्टेडियम में प्रवेश एवं निकासी द्वारों की व्यवस्था, बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई जाने वाली रिफ्रेशमेंट, स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित किए जाने वाले दो हेल्थ चेकअप बूथ तथा कार्यक्रम स्थल पर बैलून उड़ाने सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि नशे के विरुद्ध अभियान को सफल बनाने में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम समाज में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं को स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने आमजन, विशेषकर युवाओं से एंटी चिट्टा अभियान से जुड़कर नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।इस अवसर पर डीआईजी डरोह खुशहाल शर्मा, एसपी सचिन हिरेमठ, एडीसी इशांत जसवाल, आईआरबीएन बनगढ़ की कमांडेंट आकृति शर्मा, नगर निगम ऊना के आयुक्त पृथीपाल सिंह, सीएमओ डॉ. संजीव वर्मा, संयुक्त आयुक्त उद्योग अंशुल धीमान उपस्थित रहे।