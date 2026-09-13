Una News: चिंतपूर्णी में 15 हजार श्रद्धालुओं ने नवाया शीश

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सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं, जो दोपहर तक होटल संतोष से आगे पहुंच गईं। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब दो से तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ा।दिनभर चिंतपूर्णी बाजार और मंदिर मार्ग श्रद्धालुओं से गुलजार रहा। कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते श्रद्धालु मां की भेंटें गाते और जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। परिवारों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचे। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने बाजार में खरीदारी भी की, जिससे क्षेत्र में रौनक बनी रही।इसी बीच गांव डगोह और पृथ्वीपुर से श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था करीब 17 किलोमीटर पैदल चलकर चिंतपूर्णी पहुंचा। यात्रा के दौरान श्रद्धालु मां की भेंटें गाते और जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। मंदिर पहुंचने पर जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया।पैदल यात्रा में पंचायत प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। पंचायत प्रधान सुनीता डोगरा, उपप्रधान राजेश ठाकुर, पूर्व प्रधान अशोक, पूर्व प्रधान अनीता, पंचायत सदस्य संजय, राकेश, मीनू और लवली सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।