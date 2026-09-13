रजिस्टर भरने से नहीं होता विकास, विधायक दें चार साल का रिपोर्ट कार्ड : कंवर

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कंवर ने विधायक की ओर से चलाए जा रहे संवाद रजिस्टर और पत्र-व्यवहार के अभियानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि रजिस्टर भरने और पत्र लिखने से विकास नहीं होता। विधायक को जनता के सामने अपने चार साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए।उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में कुटलैहड़ में विकास की रफ्तार थम गई है और जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है। वह स्वयं अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे।पूर्व मंत्री ने चेतावनी दी कि कुटलैहड़ की उपेक्षा के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय जनसेवी संगठन 2 अक्तूबर से बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है।चार वर्षों में नाबार्ड, पीएमजीएसवाई, सीआरएफ और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत नई सड़कों के लिए कोई नया बजट नहीं लाया गया।