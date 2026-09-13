Una News: बारिश में तालाब बन रही आर्य नगर की गली
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 14 Sep 2026 06:16 AM IST
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ऊना। शहर के आर्य नगर की गली नंबर एक में बारिश के बाद जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। गली में जगह-जगह गंदा पानी जमा होने से सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है।
कई दिन तक पानी जमा रहने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है और बदबू से आसपास का माहौल भी खराब हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है।
हर बारिश में पानी की निकासी नहीं होने से गली में जलभराव हो जाता है। कुछ समय बाद जमा पानी निकाल दिया जाता है, लेकिन स्थायी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से समस्या फिर जस की तस हो जाती है।
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लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से गली का निरीक्षण करवाकर नालियों और जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल जमा पानी निकालने के बजाय समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए।
हर बारिश में घर से निकलना मुश्किल
गली में गंदा पानी भरने से घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। हर बार बारिश में यही स्थिति बनती है। रंजनी देवी, स्थानीय महिला
पानी निकालकर मामला खत्म कर दिया जाता है
पानी भरने के बाद उसे निकाल दिया जाता है और समस्या खत्म मान ली जाती है। स्थायी निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। राज कुमार, स्थानीय निवासी
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कई दिन तक पानी जमा रहने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है और बदबू से आसपास का माहौल भी खराब हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है।
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हर बारिश में पानी की निकासी नहीं होने से गली में जलभराव हो जाता है। कुछ समय बाद जमा पानी निकाल दिया जाता है, लेकिन स्थायी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से समस्या फिर जस की तस हो जाती है।
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लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से गली का निरीक्षण करवाकर नालियों और जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल जमा पानी निकालने के बजाय समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए।
हर बारिश में घर से निकलना मुश्किल
गली में गंदा पानी भरने से घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। हर बार बारिश में यही स्थिति बनती है। रंजनी देवी, स्थानीय महिला
पानी निकालकर मामला खत्म कर दिया जाता है
पानी भरने के बाद उसे निकाल दिया जाता है और समस्या खत्म मान ली जाती है। स्थायी निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। राज कुमार, स्थानीय निवासी