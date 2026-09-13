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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Wrestling match to be held in Guglahad on the 18th; renowned wrestlers to participate.

Una News: गुगलैहड़ में 18 को होगा दंगल, नामी पहलवान आएंगे

Mon, 14 Sep 2026 07:16 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 14 Sep 2026 07:16 AM IST
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Wrestling match to be held in Guglahad on the 18th; renowned wrestlers to participate.
गगरेट (ऊना)। गुगलैहड़ में 18 सितंबर को लखदाता दंगल कमेटी की ओर से दंगल करवाया जाएगा। कमेटी अध्यक्ष बृजपाल सिंह की अगुवाई में होने वाले दंगल को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। आयोजन को लेकर क्षेत्र के कुश्ती प्रेमियों में खासा उत्साह है।
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दंगल में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से नामी पहलवान पहुंचकर दमखम दिखाएंगे। बड़ी माली और छोटी माली के मुकाबलों में पहलवानों के बीच रोमांचक दांव-पेच देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हिमाचल केसरी और ऊना केसरी के बीच विशेष मुकाबला भी आकर्षण का केंद्र रहेगा।
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कमेटी की ओर से हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से आने वाले पहलवानों को उचित और सम्मानजनक इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों ने कहा कि दंगल का उद्देश्य पारंपरिक कुश्ती को बढ़ावा देने के साथ युवा पहलवानों को प्रतिभा दिखाने का मंच उपलब्ध करवाना है।
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