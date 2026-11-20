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प्राचार्य डॉ. मीता शर्मा ने आयोजन के लिए अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. शाम बैंस और उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच ज्ञान के आदान-प्रदान और शोध की नई संभावनाओं को बढ़ावा देते हैं। इस दौरान उत्तराखंड से आए शोधार्थी महिंदर कुमार ने अपने पूर्व गुरु एवं शोध निर्देशक डॉ. शाम बैंस को पारंपरिक उत्तराखंडी टोपी पहनाकर सम्मानित किया।मुख्य वक्ता नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर एवं नेपाल सरकार के राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. राम कुमार फुयाल ने सतत विकास और उसकी चुनौतियों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक प्रगति और सामाजिक समानता के बीच संतुलन की आवश्यकता बताई।तकनीकी सत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन, तकनीकी नवाचार, शिक्षा, उद्यमिता और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध-पत्र प्रस्तुत किए गए। वक्ताओं ने कहा कि उभरती तकनीकों का प्रभावी उपयोग विकसित भारत-2047 के लक्ष्य और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है।समापन समारोह में विभिन्न सत्रों में उत्कृष्ट शोध-पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉ. मनजीत सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर अतिथियों, वक्ताओं, शोधार्थियों और आयोजन समिति का आभार जताया।