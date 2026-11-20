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अत्री ने महासंघ के मुख्य संस्थापक एवं तत्कालीन अध्यक्ष दिवंगत रमेश चंद्रा के योगदान को याद करते हुए कहा कि कर्मचारी हितों के लिए भूख हड़ताल के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः उनका निधन हो गया। उनका त्याग और समर्पण सदैव याद रखा जाएगा। उनकी टीम ने कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए ऐसा सशक्त संगठन खड़ा किया, जिसकी गूंज उस दौर में बीबीसी लंदन तक पहुंची थी। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि कर्मचारी अपने पूर्वजों के संघर्ष से प्रेरणा लेकर एकजुट रहें और संगठन की मजबूती के साथ अधिकारों की रक्षा करें।इस मौके पर जिला महासचिव राजेश कुमार, प्रदेश प्रतिनिधि रमेश ठाकुर व रमन कुमार, ब्लॉक महासचिव विनय शर्मा व जुगल किशोर, उपायुक्त कार्यालय संघ के प्रधान अशोक कुमार, जल शक्ति विभाग लिपिक वर्गीय संघ के महासचिव राजीव कुमार, शिक्षा विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रधान केशवानंद, संयुक्त सचिव भारत भूषण, जिला प्रतिनिधि सतीश कुमार मौजूद रहे।