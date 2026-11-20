कर्मचारी हितों के लिए पूर्वजों का संघर्ष हमेशा याद रखा जाएगा : अत्री
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 20 Nov 2026 06:55 PM IST
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ऊना। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के 61वें स्थापना दिवस पर जिला ऊना के प्रधान सुरेश कुमार अत्री ने प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि उन कर्मचारी नेताओं के संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद करने का भी अवसर है, जिन्होंने कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए महासंघ की नींव रखी।
अत्री ने महासंघ के मुख्य संस्थापक एवं तत्कालीन अध्यक्ष दिवंगत रमेश चंद्रा के योगदान को याद करते हुए कहा कि कर्मचारी हितों के लिए भूख हड़ताल के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः उनका निधन हो गया। उनका त्याग और समर्पण सदैव याद रखा जाएगा। उनकी टीम ने कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए ऐसा सशक्त संगठन खड़ा किया, जिसकी गूंज उस दौर में बीबीसी लंदन तक पहुंची थी। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि कर्मचारी अपने पूर्वजों के संघर्ष से प्रेरणा लेकर एकजुट रहें और संगठन की मजबूती के साथ अधिकारों की रक्षा करें।
इस मौके पर जिला महासचिव राजेश कुमार, प्रदेश प्रतिनिधि रमेश ठाकुर व रमन कुमार, ब्लॉक महासचिव विनय शर्मा व जुगल किशोर, उपायुक्त कार्यालय संघ के प्रधान अशोक कुमार, जल शक्ति विभाग लिपिक वर्गीय संघ के महासचिव राजीव कुमार, शिक्षा विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रधान केशवानंद, संयुक्त सचिव भारत भूषण, जिला प्रतिनिधि सतीश कुमार मौजूद रहे।
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अत्री ने महासंघ के मुख्य संस्थापक एवं तत्कालीन अध्यक्ष दिवंगत रमेश चंद्रा के योगदान को याद करते हुए कहा कि कर्मचारी हितों के लिए भूख हड़ताल के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः उनका निधन हो गया। उनका त्याग और समर्पण सदैव याद रखा जाएगा। उनकी टीम ने कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए ऐसा सशक्त संगठन खड़ा किया, जिसकी गूंज उस दौर में बीबीसी लंदन तक पहुंची थी। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि कर्मचारी अपने पूर्वजों के संघर्ष से प्रेरणा लेकर एकजुट रहें और संगठन की मजबूती के साथ अधिकारों की रक्षा करें।
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इस मौके पर जिला महासचिव राजेश कुमार, प्रदेश प्रतिनिधि रमेश ठाकुर व रमन कुमार, ब्लॉक महासचिव विनय शर्मा व जुगल किशोर, उपायुक्त कार्यालय संघ के प्रधान अशोक कुमार, जल शक्ति विभाग लिपिक वर्गीय संघ के महासचिव राजीव कुमार, शिक्षा विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रधान केशवानंद, संयुक्त सचिव भारत भूषण, जिला प्रतिनिधि सतीश कुमार मौजूद रहे।
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