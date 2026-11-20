Una News: बाइक सवार की मौत मामले में बस चालक पर केस
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 20 Nov 2026 06:57 PM IST
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ऊना। ऊना-अंब मार्ग पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत के मामले में पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने पर प्राथमिकी दर्ज की है। हादसे में लोअर अरनियाला निवासी धर्मपाल की मौत हो गई थी। पुलिस ने बस में सवार एक यात्री के बयान के आधार पर चालक नितिन कुमार निवासी अरनियाला के खिलाफ कार्रवाई की है।
पुलिस को दिए बयान में भदौड़ी निवासी हरविंद्र सिंह ने बताया कि वह 19 नवंबर को सुबह करीब 7:40 बजे शीतल बस में ऊना से अपने घर जा रहा था। बस में अगले दरवाजे के पास सीट पर बैठा था। करीब 7:45 बजे जब बस सब्जी मंडी से आगे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो एक बाइक सवार पेट्रोल पंप की तरफ से मुख्य सड़क पार कर रहा था। वह सड़क की मध्य रेखा पार कर चुका था। इसी दौरान बस चालक ने तेज रफ्तारी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, टक्कर लगने से बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिर गया जबकि उसकी बाइक बस के कंडक्टर साइड के टायर के नीचे फंस गई। हादसे के बाद घायल को बस चालक और परिचालक उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि हादसे के बाद घटनास्थल का निरीक्षण कर वीडियोग्राफी भी करवाई गई। मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। अब प्रत्यक्षदर्शी यात्री के बयान के आधार पर बस चालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है।
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पुलिस को दिए बयान में भदौड़ी निवासी हरविंद्र सिंह ने बताया कि वह 19 नवंबर को सुबह करीब 7:40 बजे शीतल बस में ऊना से अपने घर जा रहा था। बस में अगले दरवाजे के पास सीट पर बैठा था। करीब 7:45 बजे जब बस सब्जी मंडी से आगे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो एक बाइक सवार पेट्रोल पंप की तरफ से मुख्य सड़क पार कर रहा था। वह सड़क की मध्य रेखा पार कर चुका था। इसी दौरान बस चालक ने तेज रफ्तारी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी।
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शिकायतकर्ता के अनुसार, टक्कर लगने से बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिर गया जबकि उसकी बाइक बस के कंडक्टर साइड के टायर के नीचे फंस गई। हादसे के बाद घायल को बस चालक और परिचालक उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि हादसे के बाद घटनास्थल का निरीक्षण कर वीडियोग्राफी भी करवाई गई। मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। अब प्रत्यक्षदर्शी यात्री के बयान के आधार पर बस चालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है।