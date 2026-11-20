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रोजगार मेले का शुभारंभ एडवोकेट एवं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभित गौतम ने किया जबकि जिला कांग्रेस कमेटी ऊना के अध्यक्ष देशराज गौतम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित अहमदाबाद प्लांट से एचआर प्रतिनिधि कपिल के नेतृत्व में नरेंद्र ठाकुर और गणेश गौतम चयन प्रक्रिया के लिए पहुंचे।कंपनी की टीम ने विभिन्न ट्रेडों के आईटीआई पासआउट युवाओं की लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार के आधार पर चयन किया। कुछ अभ्यर्थी निर्धारित आयु सीमा से अधिक होने और मेडिकल फिटनेस के मानकों पर खरे नहीं उतरने के कारण चयनित नहीं हो सके।संस्थान के प्रतिनिधियों ने बताया कि इससे पहले भी संस्थान के प्रयासों से 300 से अधिक युवाओं को मारुति सुजुकी में रोजगार के अवसर मिल चुके हैं। भविष्य में भी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ मिलकर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।