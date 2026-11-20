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विशेष ग्राम सभाओं में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान पर चर्चा होगी। इनके इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगाने के लिए पंचायत स्तर पर कदम तय किए जाएंगे। पंचायतों के सभी राजस्व गांवों को तंबाकू मुक्त बनाने और उन्हें तंबाकू मुक्त गांव घोषित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। बैठकों में शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियमों की पालना सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। जिले में अब तक 112 गांव तंबाकू मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। प्रशासन का प्रयास है कि इस अभियान के माध्यम से शेष गांवों को भी तंबाकू मुक्त बनाया जाए।उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारियों, पंचायत सचिवों और पंचायत प्रतिनिधियों को ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पंचायत सचिवों को तंबाकू नियंत्रण नियमों के तहत किए गए चालान और कार्रवाई का ब्योरा भी ग्राम सभा में प्रस्तुत करना होगा। इसकी रिपोर्ट जिला पंचायत अधिकारी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।