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अंब (ऊना)। ग्राम पंचायत चौआर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा का शुक्रवार को हवन और भंडारे के साथ समापन हो गया। कथा के अंतिम दिन कथावाचक कन्हैयालाल जोशी ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष के प्रसंग सुनाए। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए कहा कि सच्ची मित्रता में अमीर-गरीब का कोई भेद नहीं होता और ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा सुनाकर भागवत कथा के महत्व पर प्रकाश डाला। कथा वाचक ने लोगों से कथा में बताई गई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने और धर्म के मार्ग पर चलने का आह्वान किया।