Una News: 33वीं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में दिखी वैज्ञानिक प्रतिभा

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थानाकलां (ऊना)। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धुंधला में शुक्रवार को 33वीं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का शुभारंभ हुआ। दो दिवसीय विज्ञान मेले में 49 स्कूलों के विद्यार्थी और शिक्षक भाग ले रहे हैं। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना सोमपाल धीमान ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और विद्यार्थियों के वैज्ञानिक मॉडल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रयोग और नवाचार के लिए प्रेरित किया। इस दौरान क्विज, मॉडल प्रदर्शनी और गणित प्रतियोगिताएं करवाई गईं। विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा, तकनीक और दैनिक जीवन से जुड़े विषयों पर मॉडल प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य किशोरी लाल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया।