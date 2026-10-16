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Solan News: चायल में 30 वन रक्षकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
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चायल (सोलन)। वन प्रशिक्षण संस्थान चायल में 13 वन वृत्तों के 30 वन रक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में 22 पुरुष और आठ महिला वन रक्षक शामिल हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य वन रक्षकों को वन प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण और विभागीय कार्यप्रणाली से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर ढंग से जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। वन प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक हितेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण में प्रदेश के 13 वन वृत्तों सोलन, बिलासपुर, मंडी, चंबा, धर्मशाला, कुल्लू, हमीरपुर, नाहन, वन्य प्राणी धर्मशाला, शिमला, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क शमशी, रामपुर के वन रक्षक भाग ले रहे हैं।
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