Solan News: चोरी पिकअप के मामले में आरोपी गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। आंजी रबोन से पिकअप गाड़ी चोरी करने के मामले में पुलिस थाना सदर सोलन की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है।पुलिस के मुताबिक सोलन निवासी विशाल सूद ने 12 अक्तूबर को शिकायत दर्ज करवाई थी कि 11 और 12 अक्तूबर की मध्यरात्रि को आंजी रबोन में खड़ी उनकी पिकअप कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।पुलिस टीम ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। जांच में पता चला कि चोरी हुई पिकअप का इस्तेमाल उसी रात धर्मपुर क्षेत्र में चोरी का सामान रखने के लिए किया गया था। इस मामले में धर्मपुर पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। एसपी सोलन टी एसडी वर्मा ने बताया कि सदर सोलन पुलिस ने 14 अक्तूबर को वीरेंद्र कुमार निवासी गांव गुसान, डाकघर गड़खल, तहसील कसौली, जिला सोलन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी के छह और उद्घोषित अपराधी से संबंधित दो मामले दर्ज हैं।