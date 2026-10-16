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Solan News: अर्की कॉलेज ने चलाया स्वच्छता अभियान

Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
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अर्की (सोलन) राजकीय महाविद्यालय अर्की के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइ और इको क्लब ने स्वच्छता अभियान चलाया। प्रतिभागियों ने तरल एवं ठोस कचरे को एकत्रित करके उसका व्यवस्थित रूप से निपटान किया। राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, प्रोफेसर ज्योति और इको क्लब के प्रभारी डॉ. जितेंद्र ठाकुर ने ठोस एवं तरल कचरे के व्यवस्थित निपटान करने की विधि बताई। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. मस्तराम ने दोनों क्लबों के प्रभारियों के प्रयासों की सराहना की।
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