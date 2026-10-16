फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   thieft with man

Solan News: सोलन में नेपाल मूल के व्यक्ति से 85 हजार की लूट

Fri, 16 Oct 2026 11:53 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
चार साथियों ने मारपीट कर मोबाइल भी छीना
विज्ञापन

शिमला से सोलन लाने के बाद शातिर ने रची साजिश
ननखड़ी से आया था पीड़ित, किराये के पैसे नहीं होने पर लोगों ने की मदद
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। शहर के साथ लगते मोहन पार्क के समीप नेपाल मूल के एक व्यक्ति के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित से मारपीट कर 85 हजार रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी भी नेपाल मूल के ही हैं। इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।
मामला बुधवार रात का है। शिमला के ननखड़ी से आए नेपाली मूल के व्यक्ति को एक अन्य शातिर ने यह कहकर अपने जाल में फंसाया कि सोलन से नेपाल के लिए गाड़ी जाएगी, जिसमें वह भी आसानी से जा सकता है। इसी झांसे में आकर पीड़ित बुधवार रात करीब आठ बजे उस शातिर के साथ सोलन पहुंच गया। सोलन के चंबाघाट पहुंचते ही आरोपी के तीन अन्य साथी भी वहां आए। इसके बाद सभी पीड़ित को मोहन पार्क की तरफ ले गए, जहां सुनसान जगह पर उसके साथ मारपीट की और उसकी जेब में रखे करीब 85 हजार रुपये व मोबाइल फोन छीन लिया। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत वीरवार को पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पीडि़त के पास वापस ननखड़ी जाने के लिए किराये तक के पैसे नहीं बचे थे। सेब सीजन के दौरान कमाए सारे पैसे शातिर उड़ा ले गए। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने दरियादिली दिखाते हुए उसे किराये के लिए पैसे देकर वापस शिमला भेजा।
विज्ञापन

कोट
पुलिस को इस संबंध में शिकायत मिल गई है और जांच की जा रही है। मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शुरुआती फुटेज में पीड़ित कुछ अन्य युवकों के साथ चंबाघाट शराब ठेके तक जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद वे सभी मोहन पार्क की तरफ आए थे। शिकायतकर्ता के छीने गए मोबाइल फोन को आधार बनाकर भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-रमेश शर्मा, एएसपी सोलन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed