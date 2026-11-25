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संवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। नालागढ़ क्षेत्र में इस वर्ष गेहूं के बीज उत्पादन को लेकर किसानों का रुझान काफी घट गया है। पिछले वर्ष जहां 295 किसानों ने कृषि विभाग के लिए बीज गेहूं तैयार किया था, वहीं इस बार अब तक केवल 80 किसान ही बीज उत्पादन के लिए आगे आए हैं। किसानों का कहना है कि फसल का भुगतान समय पर नहीं मिलने के कारण उन्होंने बीज उत्पादन से दूरी बनाई है। बीज गेहूं सामान्य गेहूं की तुलना में 10 रुपये प्रति किलो अधिक कीमत पर बिकता है, इसके बावजूद किसान इसे तैयार करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।नालागढ़ क्षेत्र में करीब छह हजार हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती होती है। इस वर्ष बारिश की कमी और सूखे के चलते अभी तक कई किसान गेहूं की बिजाई नहीं कर पाए हैं। सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में बिजाई शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग नालागढ़ कृषि फार्म के अलावा किसानों को बीज वितरित करता है और फसल तैयार होने पर किसानों से बीज गेहूं खरीदता है। पहले बीज उत्पादन के लिए किसानों में उत्साह रहता था, लेकिन इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह तक केवल 80 किसान ही आगे आए हैं।खेड़ा के किसान अवतार सिंह, नंदपुर के सोडी राम और अमर चंद ठाकुर ने बताया कि भुगतान में देरी के कारण किसानों का भरोसा प्रभावित हुआ है। किसान खरीफ की फसल बेचकर अगली फसल के लिए बीज और खाद खरीदते हैं, लेकिन विभाग की ओर से भुगतान नवंबर में मिलने के कारण उन्हें मक्की और धान की फसल उधार में तैयार करनी पड़ी। इससे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है।कृषि विभाग के उपनिदेशक अजब सिंह नेगी ने बताया कि सभी किसानों की फसल का भुगतान उनके खातों में कर दिया गया है। 15 किसानों के बैंक खाते गलत होने के कारण भुगतान में देरी हुई थी। उनके बिल दोबारा बनाकर भेजे गए और अब सभी किसानों को राशि जारी कर दी गई है।