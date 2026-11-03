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Solan News: 30 दिव्यांग बच्चों की जांच, जून तक मिलेंगे सहायक उपकरण

Tue, 03 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:55 PM IST
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कंडाघाट स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लगाया मेडिकल कैंप
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
कंडाघाट (सोलन)। कंडाघाट के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में समग्र शिक्षा ब्लॉक की ओर से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक दिवसीय मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाया गया। शिविर समग्र शिक्षा और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) सोलन के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) की विशेषज्ञ मेडिकल टीम ने बच्चों की दिव्यांगता का आकलन और स्वास्थ्य परीक्षण किया। टीम में डॉ. अमर, बहादुर, अनिल और सुनीत शामिल रहे। शिविर में 30 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ भाग लिया। चिकित्सकों ने चलने-फिरने से संबंधित दिव्यांगता, श्रवण बाधित, बौद्धिक दिव्यांगता और वाणी व भाषा दोष से प्रभावित बच्चों की जांच की।

डाइट सोलन की समावेशी शिक्षा समन्वयक जूली रिचर्ड ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य इन बच्चों की पहचान कर उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना है, ताकि वे सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकें। उन्होंने बताया कि इस आकलन के आधार पर एलिम्को की ओर से जून 2027 तक चिह्नित बच्चों को सहायक उपकरणों का वितरण किया जाएगा। शिविर में विशेष शिक्षिका रंजना देवी, ललिता, ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) कार्यालय से निशा विशेष रूप से उपस्थित रहीं।
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