फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   innaguration of building

सहकारी बैंक ग्रामीण वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में सहायक : शांडिल

Fri, 16 Oct 2026 11:43 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
स्वास्थ्य मंत्री ने किया जोगिंद्रा बैंक शाखा के नए भवन का लोकार्पण
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा के नए भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शांडिल ने जोर दिया कि बैंक हर व्यक्ति को आर्थिक प्रणाली से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हैं। शांडिल ने ग्रामीण क्षेत्र के किसानों, लघु उद्यमियों और कमजोर वर्गों को बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सहकारी बैंकों के योगदान की सराहना की। कहा कि ये बैंक निम्न आय समूहों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। सहकारी बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नए भवन के शुभारंभ से क्षेत्र के लोगों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार आम जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वह सुविधाओं के विस्तार पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने बैंक प्रबंधन से उपभोक्ताओं को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया। शांडिल ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनीं। इनके शीघ्र निपटारे के अधिकारियों को निर्देश दिए

इस अवसर पर जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, नगर निगम सोलन के पार्षद अंकुश सूद, बैंक के निदेशक लक्ष्मी दत्त ठाकुर, शहरी कांग्रेस अध्यक्ष पुनीत, बैंक के प्रबंध निदेशक पंकज सूद, उपमंडलाधिकारी सोलन नीरजा शर्मा उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed