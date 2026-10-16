फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   health news solan

Solan News: जिले में लगातार बढ़ रहा टीबी मरीजों का आंकड़ा, 1000 के पार

Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
तीन मरीज एमडीआर के सामने आने से मचा हड़कंप, विभाग की चिंता बढ़ी
विज्ञापन

मार्च से शुरू हुआ था टीबी जांच का अभियान, 1500 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा
डॉक्टरों का तर्क, जांच में लापरवाही और प्रदूषण भी माना जा रहा कारण
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में टीबी के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मार्च से अब नए मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। वहीं अभियान के तहत अब तीन नए बहु-दवा प्रतिरोधी तपेदिक (एमडीआर) टीबी के मरीज सामने आने से विभाग की चिंता बढ़ गई है। अभियान के तहत जिले में अब तक एमडीआर टीबी के कुल 32 नए मरीज सामने आए हैं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से मार्च में यह अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जिले के अति संवेदनशील गांव में लोगों की टीबी जांच करना था। इसके बाद अभियान को अन्य गांव में भी नियमित रूप से चलाया जा रहा है। इसके तहत विभाग गांव-गांव में जाकर लोगों की टीबी जांच कर रहा है। जिले में जनवरी से अब तक टीबी मरीजों का आंकड़ा करीब 1500 तक पहुंच गया है। वहीं विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में हर साल टीबी मरीजों की संख्या 2000 के करीब पहुंच जाती है। वहीं इनमें एमडीआर टीबी के मरीज 40 तक पहुंच जाती है। विभाग का लक्ष्य प्रदेश को 2030 तक टीबी मुक्त बनाना है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण लक्ष्य पूरा करना विभाग के लिए भी मुश्किल हो गया है। वहीं डॉक्टरों के अनुसार लोग टीबी की जांच करवाने के लिए स्वयं आगे नहीं आते हैं। ऐसे में जब विभाग की टीम उनकी जांच कर रही है, तो उनमें टीबी पाया जा रहा है। वहीं प्रदूषण वाले क्षेत्रों में इन मरीजों की संख्या ज्यादा है।
विज्ञापन


इनसेट
प्रतिदिन लगा रहा जिले में छह शिविर

जिले में विभाग की ओर से अब टीबी मुक्त अभियान के तहत प्रतिदिन छह शिविर लगाए जा रहे हैं। जिले के हर स्वास्थ्य खंड में एक शिविर रोजाना लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जिले में बचे हुए टीबी के मरीजों की समय पर जांच करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोट
क्षय रोग (टीबी) मुक्त अभियान 2.0 के तहत हुई जांच में टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोग टीबी की जांच के लिए अभी स्वयं आगे नहीं आ रहे हैं। विभाग की ओर से गांव-गांव जाकर लोगों की टीबी की जांच की जा रही है। टीबी के मरीजों का पहले पता लगे, तो समय पर इलाज संभव हो सकता है। जिले में हर साल 2000 के करीब टीबी के मरीज सामने आ जाते हैं। इनमें 35 से 40 एमडीआर के मरीज भी शामिल है।

डॉ. अजय पाठक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed