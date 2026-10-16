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Solan News: शिविर में 500 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच

Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
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बद्दी (सोलन)। इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड ग्रोथ संस्था ने बद्दी इंटरनेशनल स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। 500 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। चिकित्सकों ने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन किया और आवश्यकतानुसार उचित चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया। शिविर में डॉ. अंजलि गोयल और डॉ. पूनम शर्मा ने सेवाएं दीं। इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता पिंकी वर्मा, सुषमा शर्मा और अनामिका ने शिविर के संचालन में सहयोग किया। प्रिंसिपल मरीन पॉल के सहयोग से शिविर संपन्न हुआ।
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