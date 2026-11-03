फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   funds for school development

Solan News: विधायक ने चंडी स्कूल के विकास के लिए दिए 9.01 लाख रुपये

Tue, 03 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व शिविर का समापन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
दाड़लाघाट (सोलन)। अर्की विधानसभा क्षेत्र के चंडी स्थित पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पांच दिवसीय राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व शिविर का समापन हो गया। समापन समारोह में अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विद्यालय के विकास कार्यों के लिए 9.01 लाख रुपये देने की घोषणा की।
शिविर में सोलन और सिरमौर जिलों के विभिन्न विद्यालयों के 254 छात्र-छात्रा स्वयंसेवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वयंसेवियों के मार्चपास्ट और सलामी के साथ हुई। विधायक अवस्थी ने सलामी ली और मार्चपास्ट का निरीक्षण किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य लच्छी राम ठाकुर ने अतिथियों का स्वागत किया। विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का अवसर देती है। उन्होंने स्वयंसेवियों से शिविर के अनुभवों को जीवन में अपनाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया। अवस्थी ने युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पूर्व गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित 50 स्वयंसेवियों को बधाई दी और उन्हें पदक देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन

विधायक संजय अवस्थी ने विद्यालय में बास्केटबॉल मैदान के लिए 3.30 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने मुख्य सड़क से विद्यालय तक संपर्क मार्ग में इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने के लिए 5.50 लाख रुपये की भी स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त शिविर आयोजन समिति को 21 हजार रुपये दिए जाएंगे। कार्यक्रम के बाद विधायक ने स्थानीय लोगों की जनसमस्याएं भी सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed