Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Tue, 03 Nov 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
कार्यशाला : जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सोलन में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी।
शिविर : बद्दी के स्वराज माजरा में बच्चों और माताओं के लिए टीकाकरण सत्र सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
समापन : दाड़लाघाट के चंडी-अर्की स्कूल में राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व शिविर का समापन अपराह्न 2:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी :, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. अनुज गुप्ता, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. मोनिका सूद और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अर्पणा शर्मा मौजूद रहेंगी।
अवकाश:क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. अंकित शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. विवेक शर्मा और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
शिविर : बद्दी के स्वराज माजरा में बच्चों और माताओं के लिए टीकाकरण सत्र सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
समापन : दाड़लाघाट के चंडी-अर्की स्कूल में राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व शिविर का समापन अपराह्न 2:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी :, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. अनुज गुप्ता, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. मोनिका सूद और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अर्पणा शर्मा मौजूद रहेंगी।
अवकाश:क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. अंकित शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. विवेक शर्मा और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन