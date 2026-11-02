Solan News: सिटी में आज

शिविर : बद्दी के स्वराज माजरा में बच्चों और माताओं के लिए टीकाकरण सत्र सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।समापन : दाड़लाघाट के चंडी-अर्की स्कूल में राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व शिविर का समापन अपराह्न 2:00 बजे होगा।काम की बातओपीडीसुबह 9:30 से शाम 4 बजे तकक्षेत्रीय अस्पताल सोलन :मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्रीऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतमसर्जरी :, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिलचर्म रोग : डॉ. चारु सिंहस्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तलशिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसीनेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगीरेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैनआपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।आपातकालीन नंबर : 01792-223638नोट :क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. अनुज गुप्ता, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. मोनिका सूद और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अर्पणा शर्मा मौजूद रहेंगी।अवकाश:क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. अंकित शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. विवेक शर्मा और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।