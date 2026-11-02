फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   7.80 grams of 'chitta' (synthetic drug) seized from a car near MMU Gate; four youths arrested.

Solan News: एमएमयू गेट के पास कार से 7.80 ग्राम चिट्टा बरामद, चार युवक गिरफ्तार

Tue, 03 Nov 2026 01:38 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Tue, 03 Nov 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
सूचना पर एमएमयू सुलतानपुर गेट के पास पुलिस ने की कार्रवाई
विज्ञापन

अब पुलिस आरोपियों के खंगाला रही पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड

संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला सोलन पुलिस की एसआईयू टीम ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत चार युवकों को 7.80 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को एमएमयू सुल्तानपुर के गेट के पास खड़ी एक स्विफ्ट कार से पकड़ा। इस मामले में थाना धर्मपुर में केस दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, 1 नवंबर की देर रात टीम गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एमएमयू सुल्तानपुर के गेट के पास एक स्विफ्ट कार में कुछ संदिग्ध युवक बैठे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार की तलाशी ली तो उसमें सवार चार युवकों के कब्जे से 7.80 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
विज्ञापन

आरोपियों की पहचान संदीप ठाकुर निवासी गांव बैर की सेर, डाकघर चंबाघाट, कुनाल कुमार निवासी गांव कठार, डाकघर चंबाघाट, कर्ण ठाकुर निवासी गांव जखेड़, डाकघर दंधील, तहसील कंडाघाट और रजनीश निवासी झाजा, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन के रूप में हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले की पुष्टि करते हुए एसपी सोलन टी. एस. डी. वर्मा ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली गई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि चिट्टा कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई किसे की जानी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed