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Solan News: मुआवजे पर सहमति न बनने पर परिजनों ने कंपनी के गेट पर रखा शव

Thu, 05 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:55 PM IST
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बीते दिन छत से गिरने से कामगार हो गई थी मौत
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कंपनी के साथ समझौता होने के बाद हटाया शव
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। कंपनी की छत से गिरकर बुधवार को कामगार की मौत हो गई। मामले में कंपनी की ओर से मुआवजे को लेकर सहमति न बनने पर वीरवार को परिजनों ने कंपनी के गेट पर शव रख दिया। हालांकि बाद में कंपनी के साथ समझौता होने के बाद शव को हटा दिया गया। पुलिस के अनुसार खेड़ा स्थित एक धागा मिल में निचला खेड़ा के रोकी राम (25) की छत से गिरने से मौत हो गई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया, लेकिन कंपनी की ओर से मुआवजा राशि को लेकर सहमति न बनने पर परिजनों ने शव कंपनी के गेट पर रख दिया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन बाद सहमति बन गई और परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। एसपी विनोद धीमान ने बताया कि पुलिस ने कंपनी के खिलाफ धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
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