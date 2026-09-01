Sirmour News: डिग्री कॉलेज ददाहू के स्वयंसेवियों ने ददाहू व बडौन स्कूल में बांटा ज्ञान

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प्राथमिक पाठशाला ददाहू में प्रगति, आस्था, विशाखा, निहारिका, शिखा व शुभम और प्राथमिक पाठशाला बड़ौन में मयूर, परशुराम, दिक्षु, रौनक, रघुवीर ने अपनी सेवाओं के माध्यम से बच्चों को ज्ञान व महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। विज्ञापन

कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. दिनेश कुमार ने स्वयंसेवियों के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शिक्षा कभी मरती नहीं। उन्होंने स्वयंसेवियों से ऐसी गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आह्वान भी किया। संवाद प्राथमिक पाठशाला ददाहू में प्रगति, आस्था, विशाखा, निहारिका, शिखा व शुभम और प्राथमिक पाठशाला बड़ौन में मयूर, परशुराम, दिक्षु, रौनक, रघुवीर ने अपनी सेवाओं के माध्यम से बच्चों को ज्ञान व महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. दिनेश कुमार ने स्वयंसेवियों के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शिक्षा कभी मरती नहीं। उन्होंने स्वयंसेवियों से ऐसी गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आह्वान भी किया। संवाद

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ददाहू (सिरमौर)। राजकीय महाविद्यालय ददाहू के एनएसएस स्वयंसेवियों ने आदर्श केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला ददाहू व बडौन में जाकर के विद्यार्थियों पढ़ाया। स्वयंसेवियों ने इन पाठशालाओं को गोद ले रखा है। इसके चलते स्वयंसेवियों ने बच्चों को सामान्य ज्ञान के साथ-साथ किताबों की शिक्षा भी प्रदान की।