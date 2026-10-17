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Sirmour News: राष्ट्रीय एकता शिविर में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगी नाहन की वंदना

Sun, 18 Oct 2026 12:09 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Sun, 18 Oct 2026 12:09 AM IST
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Vandana from Nahan will represent Himachal at the National Integration Camp.
राष्ट्रीय एकता शिविर में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्कृत कॉलेज की छात्रा वंदना।
रोहतक में 21 से 27 अक्तूबर तक आयोजित होगा एनएसएस शिविर
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। गोरक्षनाथ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन की छात्रा वंदना रोहतक में 21 से 27 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता शिविर में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित यह शिविर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की ओर से आयोजित किया जा रहा है।

शिविर की थीम ‘यूथ फॉर माई भारत एंड यूथ फॉर डिजिटल लिटरेसी’ है। महाविद्यालय की एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विनिता पाल ने बताया कि शिविर में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक विविधता और डिजिटल साक्षरता को समझने का अवसर मिलेगा। विभिन्न राज्यों के युवाओं से संवाद के जरिए उनके व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नरेश शर्मा ने वंदना को बधाई देते हुए शिविर में हिमाचल प्रदेश और महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए शुभकामनाएं दीं। महाविद्यालय परिवार ने भी उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई।
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