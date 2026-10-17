Sirmour News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Sun, 18 Oct 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
नवरात्र मेला : महामाया बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में सुबह 6:00 बजे शुरू होगा नवरात्र मेला।
मेला : धारटीधार क्षेत्र के जमटा में सुबह 10:00 बजे शुरू होगा दो दिवसीय पारंपरिक दुर्गा मेला।
भंडारा : बड़ा चौका नाहन में दोपहर 12:30 बजे खेड़ा समिति भंडारे में प्रसाद वितरण करेगी।
काम की बात
मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी को छोड़कर अन्य सभी विभागों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
विज्ञापन
मेला : धारटीधार क्षेत्र के जमटा में सुबह 10:00 बजे शुरू होगा दो दिवसीय पारंपरिक दुर्गा मेला।
भंडारा : बड़ा चौका नाहन में दोपहर 12:30 बजे खेड़ा समिति भंडारे में प्रसाद वितरण करेगी।
काम की बात
मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी को छोड़कर अन्य सभी विभागों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी।