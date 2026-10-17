Sirmour News: अनिल और ममता बने सीबीएसई स्कूलों में कला अध्यापक

संवाद न्यूज एजेंसीरोनहाट (सिरमौर)। गिरिपार क्षेत्र के दो युवाओं अनिल शर्मा और ममता शर्मा का सीबीएसई विद्यालयों में कला अध्यापक के पद पर चयन हुआ है। रोनहाट क्षेत्र के लाणी गांव निवासी अनिल शर्मा और खलांडो गांव की ममता शर्मा की इस उपलब्धि से उनके परिवारों और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।दोनों युवाओं की सफलता से क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरणा मिली है। स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देकर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी उपलब्धियां युवाओं का मनोबल बढ़ाती हैं और उन्हें मेहनत व लगन से अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं।