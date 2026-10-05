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Sirmour News: अवॉर्ड की राशि भू-राजस्व बकाया की तरह होगी वसूल

Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
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The award amount will be recovered like land revenue arrears.
नाहन। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-एक सिरमौर ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी बनाम जय प्रकाश एवं अन्य मामले में अवार्ड के तहत देय राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में करने के निर्देश दिए हैं। मामले में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 174 के तहत आवेदन दायर कर देय राशि की वसूली के लिए जिला सिरमौर के कलेक्टर को प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की थी। सुनवाई करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-1 के पीठासीन अधिकारी अजय मेहता ने धारा 174 के प्रावधानों के तहत संबंधित कलेक्टर को आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए। इससे अवार्ड के तहत बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की तरह की जा सकेगी। संवाद
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